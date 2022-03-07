Чи потрібно сплачувати податки в умовах війни: Кабмін ухвалив рішення

Податки скасовуються на час воєнного стану. Український бізнес не платитиме ЄСВ

В Україні для підтримки бізнесу, який страждає через військове вторгнення росії, внесли деякі зміни до Податкового кодексу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін надав пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни:

Звільняються від сплати ЄСВ фізичні особи-підприємці першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його завершення. Звільняються підприємства та фізичні особи-підприємці третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, покликані до лав ЗСУ, інших озброєних формувань (у т. ч. територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави. Відкладається сплата податків всім підприємств, які не можуть їх сплатити. Буде відстрочено запровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців. Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.

Крім того, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

Також уряд ухвалив рішення, що 12 українських ТЕС тепер матимуть змогу отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 грн за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім’ям електроенергію, попри можливі перебої з постачанням вугільної продукції.

Нагадаємо, що уряд України заявив, що не нараховуватиме штрафи за прострочену комуналку в період військового вторгнення росії, що триває.

Як повідомлялося раніше, МОЗ України зняло обмеження для аптек на продаж препаратів, які раніше видавалися лише за рецептом лікаря. Винятком залишаються лише наркотичні та психотропні речовини.