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МОЗ дозволило продажі більшості ліків без рецепта, але є винятки

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ліки, що містять наркотики, як і раніше, будуть відпускатися за рецептами Новина оновлена 06 березня 2022, 17:53
Ліки, що містять наркотики, як і раніше, будуть відпускатися за рецептами

Повністю скасувати використання рецептів на ліки все-таки не можна

Міністерство охорони здоров’я України, в якому раніше поділилися рекомендаціями щодо надання домедичної допомоги в умовах воєнного стану, дозволило продавати більшість рецептурних препаратів без рецепта лікаря, за винятком наркотичних та психотропних засобів.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Для отримання лікарських засобів під час війни МОЗ наказом дозволило відпуск та реалізацію низки лікарських засобів без рецепта лікаря. А ось ліки, що містять наркотичні засоби, як і раніше, будуть відпускатися за рецептами, незважаючи на відміну рецептурного відпуску для низки препаратів.

Зазначимо, що бойові дії завжди приносять із собою розруху та хаос. При цьому, якщо людина в результаті обстрілу отримує рану, а швидка допомога може їхати до пораненого довго — крововтрата є дуже небезпечною для життя. Про те, як надати першу допомогу під час кровотечі у потерпілого "Телеграф" писав раніше.

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#МОЗ #Ліки
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