Перша допомога при кровотечі: що робити
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Як правильно надати першу допомогу при кровотечах – розповів Валерій Ославський
Бойові дії завжди приносять із собою розруху та хаос. При цьому, якщо людина в результаті обстрілу отримує рану, а швидка допомога може їхати до пораненого довго — крововтрата є дуже небезпечною для життя. У разі тяжкого поранення важливо вміти зупинити кровотечу хоча б на якийсь час до приїзду лікарів, адже це може врятувати людині життя.
Як правильно надати першу допомогу при кровотечах – розповів ортопед-травматолог, лікар Валерій Ославський, передає Ukraine NOW.
Раніше "Телеграф" писав, що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню. Також ми писали, що не можна робити у зоні бойових дій.
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