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Перша допомога при кровотечі: що робити

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Перша допомога при кровотечі Новина оновлена 01 березня 2022, 17:49
Перша допомога при кровотечі

Як правильно надати першу допомогу при кровотечах – розповів Валерій Ославський

Бойові дії завжди приносять із собою розруху та хаос. При цьому, якщо людина в результаті обстрілу отримує рану, а швидка допомога може їхати до пораненого довго — крововтрата є дуже небезпечною для життя. У разі тяжкого поранення важливо вміти зупинити кровотечу хоча б на якийсь час до приїзду лікарів, адже це може врятувати людині життя.

Як правильно надати першу допомогу при кровотечах – розповів ортопед-травматолог, лікар Валерій Ославський, передає Ukraine NOW.

Раніше "Телеграф" писав, що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню. Також ми писали, що не можна робити у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що українська армія 6-й день поспіль мужньо відбиває атаки російських окупантів, які б’ють містами з ракет. Що треба говорити дітям під час знаходження в укритті, "Телеграф" розповідав раніше.

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Теги:
#Здоров'я #Медицина #Перша допомога #Медична допомога #Валерій Ославський
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