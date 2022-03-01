Первая помощь при кровотечении: что делать

Как правильно оказать первую помощь при кровотечениях — рассказал Валерий Ославский

Боевые действия всегда приносят с собой разруху и хаос. При этом, если человек в результате обстрелов получает рану, а скорая помощь может ехать к раненому долго — кровопотеря является очень опасной для жизни. В случае тяжелого ранения важно уметь остановить кровотечение хотя бы на время до приезда врачей, ведь это может спасти человеку жизнь.

Как правильно оказать первую помощь при кровотечениях – рассказал ортопед-травматолог, врач Валерий Ославский, передает Ukraine NOW.

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Ранее "Телеграф" писал, что делать во время артиллерийских обстрелах системами залпового огня. Также мы писали, что нельзя делать в зоне боевых действий.

Напомним, что украинская армия 6-й день подряд мужественно отражает атаки российских оккупантов, которые бьют по городам с ракет. Что нужно говорить детям во время нахождения в укрытии, "Телеграф" рассказывал ранее.