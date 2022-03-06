Укр

Минздрав разрешил продажу большинства лекарств без рецепта, но есть исключения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лекарства, содержащее наркотики, по-прежнему будут отпускаться по рецептам Новость обновлена 06 марта 2022, 17:52
Лекарства, содержащее наркотики, по-прежнему будут отпускаться по рецептам

Полностью отменить использование рецептов на лекарства все же нельзя

Министерство здравоохранения Украины, в котором ранее поделились рекомендациями по оказанию домедицинской помощи в условиях военного положения, разрешило продавать большинство рецептурных препаратов без рецепта врача, за исключением наркотических и психотропных средств.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Для получения лекарственных средств во время войны Минздрав приказом разрешил отпуск и реализацию ряда лекарственных средств без рецепта врача. А вот лекарства, содержащие наркотические средства, по-прежнему будут отпускаться по рецептам, несмотря на отмену рецептурного отпуска для ряда препаратов.

Отметим, что боевые действия всегда приносят с собой разруху и хаос. При этом, если человек в результате обстрелов получает рану, а скорая помощь может ехать к раненому долго — кровопотеря является очень опасной для жизни. О том, как оказать первую помощь при кровотечении у пострадавшего "Телеграф" писал ранее.

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#Минздрав #Лекарства
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