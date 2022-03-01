В Херсоне оккупанты обстреляли школу и жилые дома: видео разрушений

Российские войска прорвались к центру города.

После того, как россия напала на Украину 24 февраля, оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать украинские города. Херсон и область стали одной из самых горячих точек.

Российские войска во всех сторон окружили Херсон, оккупанты устанавливают блокпосты на выездах из города.

Как сообщает журналист телеканала Украина 24, жителей пригорода Херсона, проживающих в районе Антоновского моста, Казацкого и Веселого, накануне эвакуировали из-за обстрелов. Россияне ведут огонь по автомобилям и забирают у людей телефоны.

Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Разбомбили школу, среди мирного населения есть пострадавшие.

Как рассказали местные жители в комментарии "Телеграфу" российские войска штурмовали здание полиции, занимаются мародерством.

По состоянию на 17:00 российские солдаты подошли к железнодорожному вокзалу в Херсоне. Об этом сообщает в Telegram "Политика Страны" и публикует соответствующие видео.

Сообщается, что россияне действительно прорвались к центру Херсона. Но половина города еще за Украиной. Сразу за Херсоном ВСУ создали мощный рубеж, поэтому продвинуться к Николаеву россиянам будет непросто.

Отметим, оккупанты нанесли удар по телевышке, расположенной в районе станции метро "Дорогожичи" в Киеве.