Минздрав обнародовал рекомендации по домедицинской помощи в условиях военного положения

Оказывать помощь желательно только при условии, что это безопасно для вас

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации по оказанию домедицинской помощи в условиях военного положения для гражданских лиц.

Рекомендации доступны на сайте Министерства здравоохранения.

Оказывайте помощь только при условии, что это безопасно для вас. Собственная безопасность – приоритет. Для этого осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает.

Если у вас есть возможность, переместите пострадавшего в более безопасное место.

Оцените его состояние. Проверьте, дышит ли он, или в сознании. Можно обратиться к человеку с вопросом, чтобы определить, в сознании ли он. Не нажимайте на части тела раненого, чтобы определить его состояние. Нормальное дыхание – это не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух сосчитать от 501 до 510 (10 сек). Выдохом считается – подъем и опускание живота. Если пострадавший в сознании, то необходимости проверять пульс и дыхание нет.

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Обратитесь за номером "103" для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Если необходимо, то обратитесь в другие экстренные службы (полиция, ГСЧС) .

для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Если необходимо, то обратитесь в другие . Остановите критические (артериальные или венозные) кровотечения. Для этого используйте кровоостанавливающий жгут/турникет или тугую повязку. Накладывайте кровоостанавливающий жгут/турникет максимально выше по месту кровотечения на конечности пострадавшего. Правильно наложенный кровоостанавливающий джуг/турникет предполагает, что кровотечение остановлено. Также необходимо зафиксировать время его наложения. Оптимально – написать время на открытой части тела пострадавшего. Вы можете также запомнить время. При отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану. Важно: НЕ переставайте давить на рану до приезда медиков или наложение кровоостанавливающего жгута/турникета. В зависимости от вида кровотечения остановка давления на рану может стать смертельной для человека.

Для этого используйте кровоостанавливающий жгут/турникет или тугую повязку. Накладывайте кровоостанавливающий жгут/турникет максимально выше по месту кровотечения на конечности пострадавшего. Правильно наложенный кровоостанавливающий джуг/турникет предполагает, что кровотечение остановлено. Также необходимо зафиксировать время его наложения. Оптимально – написать время на открытой части тела пострадавшего. Вы можете также запомнить время. При отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану. Важно: НЕ переставайте давить на рану до приезда медиков или наложение кровоостанавливающего жгута/турникета. В зависимости от вида кровотечения остановка давления на рану может стать смертельной для человека. Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления проходимости дыхательных путей.

Если у пострадавшего во рту посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления проходимости дыхательных путей. Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились жизненные признаки, следует начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Для СЛР уложите пострадавшего на спину, закиньте голову назад. Нажимайте посреди грудной клетки двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия должна составлять около 5-6 см. Частота нажатия должна составлять около 100-120 в минуту.

Держите раненого в стабильном боковом положении до приезда медиков.

Не оставляйте самого пострадавшего. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно.

Напомним, что вторжение России в Украину 24 февраля сопровождается обстрелами нескольких украинских городов.

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