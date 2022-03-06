Оплата комуналки в умовах війни: чи штрафуватимуть українців за прострочені платежі

Кабмін спростив життя простим мешканцям нашої країни на період воєнного часу

Уряд України не нараховуватиме штрафи за прострочену комуналку в період військового вторгнення росії, що почалось 24 лютого.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишев у своєму відеозверненні до українців.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий вантаж з оплати комунальних послуг", — сказав він за підсумком засідання Кабміну 6 березня.

Це означає, що уряд заборонив нараховувати пені та штрафи у разі несвоєчасної чи неповної сплати за комунальні послуги.

Крім того, Чернишев наголосив, що на час дії воєнного стану боржників також не відключатимуть від ЖКП.

Водночас він підкреслив, що комунальники продовжують працювати в дуже складних умовах і потребують підтримки населення.

Як повідомлялося раніше, МОЗ України зняв обмеження для аптек на продаж препаратів, які раніше видавалися лише за рецептом лікаря. Винятком залишаються наркотичні та психотропні речовини.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні заявив, що Україна переходить у режим "економіки воєнного стану".