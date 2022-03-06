Укр

Оплата коммуналки в условиях войны: будут ли штрафовать украинцев за просроченные платежи

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Штрафы за просроченные платежи пока начислять не будут Новость обновлена 06 марта 2022, 20:31
Штрафы за просроченные платежи пока начислять не будут

Кабмин упростил жизнь простым жителям нашей страны на период военного времени

Правительство Украины не будет начислять штрафы за просроченную коммуналку в период продолжающегося военного вторжения россии.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в своем видеообращении к украинцам.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг", — сказал он по итогу заседания Кабмина 6 марта.

Это значит, что правительство запретило начислять пени и штрафы в случае несвоевременной или неполной уплаты за коммунальные услуги.

Кроме того, Чернышев подчеркнул, что на время действия военного положения должников также не будут отключать от ЖКУ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что коммунальщики продолжают работать в очень сложных условиях и нуждаются в поддержке населения.

Как сообщалось ранее, Минздрав Украины снял ограничения для аптек на продажу препаратов, которые ранее выдавались лишь по рецепту врача. Исключением остаются лишь наркотические и психотропные вещества.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении заявил, что Украина переходит в режим "экономики военного положения".

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#Украина #Россия #Алексей Чернышов
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