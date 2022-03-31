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США распечатывают стратегические запасы нефти

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Джозеф Байден Новость обновлена 31 марта 2022, 19:29
Джозеф Байден

Джо Байден заявил о поставках "черного золота" из стратегических резервов

Президент Джо Байден объявил о высвобождении 1 млн баррелей нефти в день из национального Стратегического нефтяного резерва в течение следующих шести месяцев в попытке контроля цен на энергоносители, которые резко подорожали после введения США санкций против россии за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщили в Белом доме, передает издание CNN в четверг, 31 марта.

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Байден также призвал Конгресс наложить финансовые санкции на нефтегазовые компании, которые арендуют государственные земли, но не производят энергию.

Добавим, что администрация Байдена в ноябре объявила о высвобождении 50 млн баррелей из Стратегического резерва по согласованию с другими странами. А после начала войны в Украине США и еще 30 стран договорились о дополнительном выпуске 60 млн баррелей из резервов, причем половина от общего объема приходится на США.

По данным Министерства энергетики США, по состоянию на 25 марта в резерве находилось более 568 млн баррелей нефти, пишет cnbc.

Ранее "Телеграф" сообщал, что работу в рф прекращает сразу несколько нефтесервисных гигантов. Так, путина покидают с "рублем" компании Halliburton и Schlumberger.

Теги:
#Нефть #Джо Байден
Джозеф Байден
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