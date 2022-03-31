США распечатывают стратегические запасы нефти
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 266
Джо Байден заявил о поставках "черного золота" из стратегических резервов
Президент Джо Байден объявил о высвобождении 1 млн баррелей нефти в день из национального Стратегического нефтяного резерва в течение следующих шести месяцев в попытке контроля цен на энергоносители, которые резко подорожали после введения США санкций против россии за ее вторжение в Украину.
Об этом сообщили в Белом доме, передает издание CNN в четверг, 31 марта.
Проверенные новости о войне с россией и не только ищите в нашем Telegram
Байден также призвал Конгресс наложить финансовые санкции на нефтегазовые компании, которые арендуют государственные земли, но не производят энергию.
Добавим, что администрация Байдена в ноябре объявила о высвобождении 50 млн баррелей из Стратегического резерва по согласованию с другими странами. А после начала войны в Украине США и еще 30 стран договорились о дополнительном выпуске 60 млн баррелей из резервов, причем половина от общего объема приходится на США.
По данным Министерства энергетики США, по состоянию на 25 марта в резерве находилось более 568 млн баррелей нефти, пишет cnbc.
Ранее "Телеграф" сообщал, что работу в рф прекращает сразу несколько нефтесервисных гигантов. Так, путина покидают с "рублем" компании Halliburton и Schlumberger.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-