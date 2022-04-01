Изгнание оккупантов продолжается: Зеленский рассказал, откуда выбивают россиян

Оккупанты отступают из трех областей, но пока радоваться рано.

Украинские войска приступили к зачистке Киевской, Черниговской и Сумской областей от российских сил.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении по итогу 31 марта.

"На север от Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов", — сообщил он и поблагодарил ВСУ, Нацполицию, Нацгвардию и разведку за проделанную работу.

По его словам, сами российские военные пришли к пониманию, что больше не могут удерживать тот темп боевых действий, который они могли обеспечить на раннем этапе вторжения.

Вместе с тем он добавил, что война на этом не заканчивается, поскольку оккупационные войска будут переброшены с этих направлений на другие, где может быть тяжело украинским защитникам.

Поэтому Зеленский призвал проявить сдержанность в эмоциях и переживаниях, поскольку впереди будет еще много битв.

"Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, о чем желаем", — сказал он.

В настоящее время, говорит президент, каждый житель нашей страны должен поддерживать в украинских защитниках высокий уровень мотивации, для того, чтобы продолжать оборону.

Как сообщалось ранее, ВСУ освободили от оккупационных войск 11 населенных пунктов в Херсонской области, а также захватили немало боевой техники.