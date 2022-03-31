Украинская армия освобождает Херсонщину: россияне выбиты из 11 населенных пунктов

Украинская армия продолжает освобождать родину от оккупантов.

В четверг, 31 марта, на 36-й день войны на Херсонщине, где оккупанты недавнов взяли в плен депутата "Слуги народа", украинские защитники освободили 11 населенных пунктов.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, более известный под псевдонимом "Штирлиц", на своей странице в Facebook.

Наши защитники продолжают уничтожать оккупационные войска. Воины 60-й отдельной пехотной бригады, находящиеся в группировке войск "Південь", героически освобождают Херсонщину. Благодаря этому подразделению войска противника стали покидать ранее занимаемые территории. На сегодняшний день освобождено 11 населенных пунктов, которые полностью под контролем ВСУ.

Штефан заявил, что Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово были освобождены и находятся под контролем ВСУ.

Кроме того, бригада захватила немало трофейной техники. На их счету находятся танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2.

"Благодаря воинам 60-й отдельной пехотной бригады местное население сегодня имеет возможность получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают наших защитников, приносят воду, еду и держат в хорошем настроении", — написал Штефан.

Ранее сообщалось, что оккупанты ввели много техники в город под Херсоном. А 27 марта российские захватчики в 11-й раз "отхватили" в Чернобаевке.