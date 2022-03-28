На Херсонщине в плен оккупантов попал "слуга народа": подробности

Депутат был задержан на блокпосту во время проверки документов.

В Геническе Херсонской области, который временно захватили россияне, на 33-й день войны оккупанты взяли в плен депутата горсовета от "Слуги народа" Алексея Коновалова. Есть информация о том, что он находился в специальном списке россиян.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

По его словам, около 10:00 утра "Слуга народа" Алексей Коновалов вместе с женой на авто ехали из села Геническая Горка до самого Геническа, когда натолкнулись на блокпост российских солдат у разрушенного моста. Есть подозрение, что во время проверки документов Алексей Коновалов был задержан и перевезен в Высшее профессиональное училище 17, г. Геническ.

Относительно жены депутата — ее оставили на месте и никуда не увозили. В настоящее время связь с Коноваловым отсутствует.

Соболевский добавил, что Алексей Коновалов, кроме того, что является депутатом Генического горсовета, еще и возглавляет КП "Коммунсервис" в селе Щасливцево. На нем лежит ответственность за функционирование нормальной жизнедеятельности общества и решение многих гуманитарных вопросов.

В Херсонском облсовете добавили, что на днях появилась информация о похищении председателя Голой Пристани Александра Бабича, и председателя Каланчака Светланы Фоминой. Пока эти данные проверяют.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэра города Славутич Юрия Фомичева, которого утром 26 марта похитили российские оккупанты, уже освободили из плена. Мэр сразу выступил перед жителями города, подтвердив тот факт, что он был в плену.