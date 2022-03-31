Укр

У врага отбиты еще два населенных пункта: ВСУ показали фото

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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ВСУ освободили два населенніх пункта на Черниговщине Новость обновлена 31 марта 2022, 19:40
ВСУ освободили два населенніх пункта на Черниговщине

Украинская армия шаг за шагом гонит оккупантов.

В четверг, 31 марта на 36-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Черниговской области Вооруженные силы Украины освободили два населенных пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе подразделения Оперативного командования "Північ" в Facebook.

По информации источника, ВСУ освободили два села вблизи Чернигова — Лукашевку и Слободу. Сейчас армия проверяет местность на минно-взрывные устройства, которые оккупанты оставили после себя.

"Два населенных пункта Черниговской области — Слобода и Лукашевка — освбождены подразделениями оперативного командования "Север". В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами, и помощи местным жителям, которые были в оккупации", — заявили в пресс-службе ОК "Північ".

Слобода и Лукашевка находятся рядом с Черниговом
Слобода и Лукашевка находятся рядом с Черниговом

Ранее сообщалось, что россия отводит войска от Киева, однако радоваться рано. Кроме того, 31 марта британская разведка опубликовала обновленную карту боевых действий в Украине. Также в четверг, кровавый диктатор владимир путин провел телефонную беседу с премьером Италии Марио Драги.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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