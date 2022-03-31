Свежая карта боев: оккупанты наращивают силы на востоке Украины, продолжается штурм Мариуполя

Россияне фиксируются на оккупированных границах и перегруппировываются

В четверг, 31 марта, на 36-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилась свежая карта боевых действий по версии разведки Великобритании.

Как отмечает украинский журналист и политический аналитик Олег Шарп, на двух направлениях наши позиции улучшились, на остальных пока без изменений.

Для сравнения Шарп выложил карту от 30 марта.

Карта боев в Украине на 31 марта

Карта боев в Украине на 30 марта

В Генштабе ВСУ 31 марта доложили, что основные усилия оккупантов направлены на содержание оккупированных границ, подготовку к возобновлению наступательных действий в отдельных районах и установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Россияне принимают меры по перегруппировке и формированию групп вооруженных сил рф с целью проведения наступлений в Восточной операционной зоне. Зафиксировано опрокидывание части войск и техники противника с территории Беларуси на территорию рф по железной дороге.

Оккупанты продолжают блокировать и производить артиллерийские обстрелы Чернигова. Они фиксируются на оккупированных границах и перегруппируются. Враг использует БПЛА для разведки и настройки артиллерийского огня.

На Донецком направлении захватчики сосредоточивают свои основные усилия на захвате под контроль поселков Попасная, Рубежное, а также на захвате города Мариуполя. Продолжается штурм города.

Напомним, что российская армия продолжает терять свой командирский состав, а также живую силу и военную технику, из-за чего были вынуждены отводить часть своих сил на перегруппировку и доукомплектование, выдавая это за жест доброй воли и добровольный отход. Однако по украинским городам не прекращаются авианалеты и ракетные удары.