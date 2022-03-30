Укр

Танков уже больше 600: свежие цифры потерь россиян в Украине

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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российский танк Новость обновлена 30 марта 2022, 11:22
российский танк

За 35 дней войны в Украине российские войска уже потеряли более 17 тысяч солдат и офицеров

Российские войска продолжают нести масштабные потери в Украине. По состоянию на 30 марта враг, в частности, потерял уже больше 17 тысяч человек.

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Указанную информацию на 35-й день войны Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на своей официальной странице в соцсети.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 17300 человек,
  • танков ‒ 605 ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 1723 ед.,
  • артиллерийских систем – 305 ед.,
  • РСЗО — 96 ед.,
  • средства ПВО — 54 ед.,
  • самолетов – 131 ед.,
  • вертолетов – 131 ед.,
  • автомобильной техники — 1184 ед.,
  • корабли/катера — 7 ед.,
  • цистерн из ГСМ — 75.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 81.
  • Специальная техника — 21.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские военные уничтожили гордость российского оборонно-промышленного комплекса — бронированный Камаз "Тайфун", который в россии считают боевой машиной, что просто не имеет аналогов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери
российский танк
Украина
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