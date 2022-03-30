Танков уже больше 600: свежие цифры потерь россиян в Украине

За 35 дней войны в Украине российские войска уже потеряли более 17 тысяч солдат и офицеров

Российские войска продолжают нести масштабные потери в Украине. По состоянию на 30 марта враг, в частности, потерял уже больше 17 тысяч человек.

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Указанную информацию на 35-й день войны Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на своей официальной странице в соцсети.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 17300 человек,

танков ‒ 605 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1723 ед.,

артиллерийских систем – 305 ед.,

РСЗО — 96 ед.,

средства ПВО — 54 ед.,

самолетов – 131 ед.,

вертолетов – 131 ед.,

автомобильной техники — 1184 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн из ГСМ — 75.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 81.

Специальная техника — 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские военные уничтожили гордость российского оборонно-промышленного комплекса — бронированный Камаз "Тайфун", который в россии считают боевой машиной, что просто не имеет аналогов.