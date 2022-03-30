"Это скорее зализывание ран": в МВД отрицают уменьшение военной активности оккупантов

В МВД рассказали о ситуации в нескольких украинских областях

Этой ночью воздушная тревога звучала почти во всех уголках Украины, а ожесточенные бои оккупантов с украинскими защитниками велись на Киевщине и Черниговщине. Пока стопроцентной информации о том, что по этим направлениям рашисты отступают, нет.

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Указанную информацию в среду, 30 марта, обнародовал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время прямого эфира на информационном телемарафоне.

По словам чиновника, на сегодняшний день очень сложная ситуация сложилась в Чернигове и в Мариуполе — россияне систематически обстреливают города, боевые действия продолжаются.

Денисенко также добавил, что практически всю ночь с 29 на 30 марта по Киевским направлениям, а также под Ирпенем происходили боевые действия.

"Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлении, не приходится.", — подчеркнул он.

По его словам, какая-то часть оккупантов и техники выходит на территорию Беларуси, но "это скорее похоже на ротацию и на зализывание ран, чем на реальную остановку боевых действий".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о частичном отводе российских войск с Черниговского и Киевского направлений, однако украинские военные убеждены, что вывод подразделений из России — это просто ротация отдельных подразделений.