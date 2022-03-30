Стало известно о гибели еще трех старших офицеров врага: фамилии и фото

Украинские защитники не устают пополнять список вражеских потерь

Стало известно еще три имени ликвидированных российских офицеров, которые прибыли в Украину для ведения активных боевых действий. Интересно, что география их проживания — весьма обширная, и это еще раз подтверждает, что путин стягивает все возможные подразделения, чтобы сломить украинское сопротивление.

Имена и фото погибших захватчиков опубликовали издание "Захід.Нет" и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Хваленный российский десант не смог оправдать надежд командования путинской армии, ведь ВСУ удалось добраться даже до подполковника ВДВ Александра Окружнова. Хоронить его будут в Коломне Московской области, откуда он родом.

Александр Окружнов

Также больше не будет топтать украинскую землю и еще один подполковник — Дмитрий Дормидонтов из Татарстана. Он был командиром реактивного артиллерийского дивизиона, что, впрочем, не спасло его от гибели.

Дмитрий Дормидонтов

Известно и про погибшего майора Олега Лисовского с Алтая. Начштаба, заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона в 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде 31-й общевойсковой армии рф, однако домой уехал в цинковом гробу. Похороны состоялись в родном для Лисовского Алейске.

Олег Лисовский

Следует отметить, что по состоянию на утро 30 марта россия потеряла в Украине уже около 17,3 тысяч человек. При этом сами россияне занижают цифры едва ли не в десять раз, утверждая, будто бы их "спецоперация" продолжает идти по плану.