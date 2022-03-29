Шойгу объявился на публике с одышкой и враньем об "успехах" в войне с Украиной (видео)

Министр обороны рф рассказал об "огромных успехах" российской армии

Внезапно явившийся на публике министр обороны Сергей Шойгу, у которого, предположительно, был инфаркт, провел селекторное совещание, на котором он заявил, что ВСУ якобы причинен существенный ущерб и рф намерена сосредоточиться только на "освобождении" Донбасса.

Примечательно, что на заседании Шойгу и правда был не в лучшей форме. На это обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий.

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"Здесь Шойгу вытащили — еще не из гроба, но, вероятно, где-то из капельницы (для одышки, бледно-желтенький и маленького фиолетовый, хекает, едва говорит не более чем несколько слов в один выдох и тоненьким голоском)… И нужно было необходимо ради таких признаний, чтобы вытаскивать это пересралое тайожное чмо из больнички?", — отметил политолог.

По словам Шойгу, российские военные "уничтожили украинскую армию". Также, по словам российского министра обороны, "практически уничтожены ВВС и ПВО Украины". Шойгу наврал также о "значительных потерях" сухопутных и десантно-штурмовых подразделений ВСУ.

"Ну, конечно же, "все уничтожено". А ракеты (скажем, две крылатые ракеты типа Х, уничтоженные сегодня в 30 км от Львова) сбивают мольфары и конотопские ведьмы, не занятые в оперативных задачах Чернобаевки", — иронизирует Голобуцкий.

Напомним, что российский министр последний раз появлялся на публике 11 марта. Кроме него так же таинственно исчез глава генштаба россии Валерий Герасимов. Их исчезновение заметили и в США — в Пентагоне заявили, что российские чиновники перестали отвечать на звонки. Позже поползли слухи о серьезном ухудшении здоровь Шойгу.

Уже 24 марта на пропагандистском канале показали 30-секундную запись из Совбеза рф с участием российского диктатора путина, на котором якобы присутствовал и шойгу, однако видео выглядело очень странно.