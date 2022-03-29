Укр

Шойгу объявился на публике с одышкой и враньем об "успехах" в войне с Украиной (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
798
сергей шойгу Новость обновлена 29 марта 2022, 15:12
сергей шойгу

Министр обороны рф рассказал об "огромных успехах" российской армии

Внезапно явившийся на публике министр обороны Сергей Шойгу, у которого, предположительно, был инфаркт, провел селекторное совещание, на котором он заявил, что ВСУ якобы причинен существенный ущерб и рф намерена сосредоточиться только на "освобождении" Донбасса.

Примечательно, что на заседании Шойгу и правда был не в лучшей форме. На это обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Здесь Шойгу вытащили — еще не из гроба, но, вероятно, где-то из капельницы (для одышки, бледно-желтенький и маленького фиолетовый, хекает, едва говорит не более чем несколько слов в один выдох и тоненьким голоском)… И нужно было необходимо ради таких признаний, чтобы вытаскивать это пересралое тайожное чмо из больнички?", — отметил политолог.

По словам Шойгу, российские военные "уничтожили украинскую армию". Также, по словам российского министра обороны, "практически уничтожены ВВС и ПВО Украины". Шойгу наврал также о "значительных потерях" сухопутных и десантно-штурмовых подразделений ВСУ.

"Ну, конечно же, "все уничтожено". А ракеты (скажем, две крылатые ракеты типа Х, уничтоженные сегодня в 30 км от Львова) сбивают мольфары и конотопские ведьмы, не занятые в оперативных задачах Чернобаевки", — иронизирует Голобуцкий.

Напомним, что российский министр последний раз появлялся на публике 11 марта. Кроме него так же таинственно исчез глава генштаба россии Валерий Герасимов. Их исчезновение заметили и в США — в Пентагоне заявили, что российские чиновники перестали отвечать на звонки. Позже поползли слухи о серьезном ухудшении здоровь Шойгу.

Уже 24 марта на пропагандистском канале показали 30-секундную запись из Совбеза рф с участием российского диктатора путина, на котором якобы присутствовал и шойгу, однако видео выглядело очень странно.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Сергей Шойгу #Алексей Голобуцкий
российские переговорщики
Украина
россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
российские переговорщики
россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом
Дата публикации
Категория
Итоги переговоров с россией: Подоляк озвучил сенсацию о судьбе Крыма
Итоги переговоров с россией: Подоляк озвучил сенсацию о судьбе Крыма
Дата публикации
Категория
Переговоры россии и Украины прошли в Стамбуле
Итоги переговоров с россией: Арахамия заявил о новом международном договоре
Дата публикации
Категория
Рухнуло сразу девять этажей здания
Ракетный удар по Николаевской ОГА убил семь человек, и под завалами еще слышны голоса (обновляется)
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 29 марта
Война – день 34: россияне теряют захваченные позиции в Украине и меняют стратегию