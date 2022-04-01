Война будет долгой: Бутусов рассказал о новой стратегической цели россиян в Украине

Оккупанты пытаются заманить в армию побольше людей, чтобы иметь "пушечное мясо"

Российское военное руководство готовится к затягиванию войны, чтобы закрепиться на юге страны и расширить свое влияние на весь Донбасс. Наиболее трудным направлением может стать Мариуполь, ведь рф срочно нужно "отчитываться о победах".

Такие прогнозы развития событий в Украине дал редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По его мнению, война может стать действительно продолжительной, даже несмотря на то, что в россии пытаются привлечь внимание людей к службе в армии благодаря высоким зарплатам. Однако даже 205 тысяч рублей в месяц пока не слишком мотивируют граждан России идти на фронт.

"Путин вынужден искать пути пополнения живой силы для продолжения активных операций, - отмечает Бутусов. - Это тоже признание провала "спецоперации", ведь сначала Путин заявлял, что никаких дополнительных мобилизаций не понадобится".

Также журналист подчеркивает, что пока на Донбассе техническое преимущество остается за Россией. Ведутся массивные обстрелы украинских позиций из разного оружия. Путинская армия все еще имеет неизрасходованные боеприпасы, среди которых особую опасность представляют крылатые и баллистические ракеты.

Добавил Бутусов и то, что Украина продолжает ждать обещанное Западом вооружение. Однако и его поставка, и развертывание в Украине требует определенного времени. Именно поэтому украинцы остаются активнее там, где имеющееся оружие позволяет давать мощный отпор.

Сейчас одним из самых сложных направлений является Мариупольское. Это связано с тем, что Путину и его команде необходима хоть какая-то "победа", которую можно было бы разнести пропагандой до колоссальных успехов. При этом пока Мариуполь лишь придает позор оккупационному войску.

"Мариуполь и Донбасс становятся новой стратегической целью Украины, оборона города создает возможности для большого контрнаступления", — резюмировал Бутусов.

Читайте также: Категория Украина Почему российские солдаты зверствуют: Арестович дал простое объяснение Советник главы Офиса президента рассказал об ужасных последствиях авторитарного режима в россии

Напомним, что при этом российское военное руководство совершенно не бережет мобилизованных жителей ОРДЛО. Бойцов "армии "ДНР" оставляют безо всякого обеспечения, заставляя их греться от огня в бочке, словно бездомных.

После такого совершенно не удивляет, что в Армении подчеркнули: никакие военные с территории их государства в Украину не отправлялись и не будут, а авиационная техника россии не предоставлялась. Похоже, что путина один за другим бросают все партнеры.