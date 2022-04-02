"Они орда": Петраков призвал отгородиться стеной от россиян

Наставник не хочет играть с россией.

Тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков перед жеребьевкой финального раунда ЧМ-2022 заявил, что от россиян надо отгородиться "великой стеной".

Соответствующее интервью наставника доступно на theguardian.

Александр отметил, что не хочет, чтобы Украина играла с россией в футбол, ведь тогда придется жать руку россиянам. Тренер призвал отгородиться от рф любыми способами, в частности построить "великую стену".

"Я бы не хотел, чтобы такой матч случился, пока я жив. Я не хочу пожимать руки этим парням… Мы должны построить великую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них. У этих людей нет ни морали, ни принципов. Русские нам не братья, они – орда", — заявил Петраков.

Напомним, сборная Украины все еще может попасть на чемпионат мира по футболу. Для этого нашей команде необходимо выиграть два стыковых матча. В полуфинале отбора "Желто-синие" сыграют с Шотландией, а случае успеха пройдут в финал квалификации, где уже ожидает Уэльс. Эти игры должны состояться летом 2022 года, а ЧМ в Катаре стартует в ноябре.

Ранее сообщалось, что ФИФА на своем последнем Конгрессе сделала русский язык своим официальным. Кроме того, российская пропаганда взялась за футболиста сборной Украины.