Российская пропаганда связала Зинченко с "Азовом"

"Визитку Зинченко" россияне нашли на "базе Азова".

В среду, 30 марта, на 35-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российское государственное агентство опубликовало якобы фото с "базы Азова". На снимке изображена открытка от футболиста сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Данный снимок доступен на официальной странице РИА Новости в Twitter.

"На базе "Азова" нашли открытку с автографом украинского футболиста Зинченко", — сопроводили фото таким текстом российские пропагандисты.

Напомним российская пропаганда видит "базы Азова" на каждом шагу в Украине. 9 марта в Мариуполе, к примеру, российская авиация атаковала роддом под предлогом, что там находится база Отдельного отряда специального назначения.

Александр Зинченко после полномасштабного нападения рф на Украину занял четкую патриотическую позицию и даже призвал убрать всех россиян из межэдународного спорта.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранила российские команды и сборные от участия в международных соревнованиях на всех уровнях. Сборная россии теперь хочет сыграть товарищеский поединок против Северной Кореи.