Укр

Российская пропаганда связала Зинченко с "Азовом"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
208
Александр Зинченко Новость обновлена 30 марта 2022, 15:35
Александр Зинченко

"Визитку Зинченко" россияне нашли на "базе Азова".

В среду, 30 марта, на 35-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российское государственное агентство опубликовало якобы фото с "базы Азова". На снимке изображена открытка от футболиста сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Данный снимок доступен на официальной странице РИА Новости в Twitter.

"На базе "Азова" нашли открытку с автографом украинского футболиста Зинченко", — сопроводили фото таким текстом российские пропагандисты.

Напомним российская пропаганда видит "базы Азова" на каждом шагу в Украине. 9 марта в Мариуполе, к примеру, российская авиация атаковала роддом под предлогом, что там находится база Отдельного отряда специального назначения.

Александр Зинченко после полномасштабного нападения рф на Украину занял четкую патриотическую позицию и даже призвал убрать всех россиян из межэдународного спорта.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранила российские команды и сборные от участия в международных соревнованиях на всех уровнях. Сборная россии теперь хочет сыграть товарищеский поединок против Северной Кореи.

Теги:
#Украина #Футбол #Россия #Война с Россией
Украинские защитники продолжают выбивать россиян с нашей земли
Украина
Под Харьковом разгромлены штабы российской армии: пленных десятки (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские защитники продолжают выбивать россиян с нашей земли
Под Харьковом разгромлены штабы российской армии: пленных десятки (видео)
Дата публикации
Категория
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Венгрия обрушилась на Украину с серьезными обвинениями - в МИД отреагировали
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
Арахамия о тонкостях договора с россией: "Гарантии мы написали жестче, чем у НАТО"
Дата публикации
Категория
Отметка Красного Креста на здании в Мариуполе
Оккупанты совершили новое военное преступление в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 30 марта
Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары по городам Украины