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россия изменила главную цель войны в Украине: свежие карты боев

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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росвойска отводят в Беларусь и россию, но часть из них уничтожают
росвойска отводят в Беларусь и россию, но часть из них уничтожают

Армия рф хочет усилить восточный фронт, но есть проблемы

Украинские военные продолжают оборону страны и на утро 3 апреля не только изрядно проредили технику россиян, но и уничтожили четверть батальонно-тактических групп российской армии в стране. росвойска продолжают концентрироваться на востоке Украины в своих атаках, но это не приносит им прогресса.

Как отмечают в The Institute for the Study of War, российским войскам нужна оперативная пауза, чтобы привести в порядок выведенные от Киева войска, переоснастить их и интегрировать — украинские военные нанесли этим частям существенные повреждения. При этом признаков предстоящей паузы нет — россия перебрасывает поврежденные подразделения на восток прямо в бой.

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Общая карта боевых действий в Украине на 3 апреля
Общая карта боевых действий в Украине на 3 апреля

Мариупольское направление

Росармия продолжает атаковать Мариуполь и уже прорвалась в центр города. Есть вероятность того, что украинских защитников разделили на две группы.

Бои в Мариуполе на 3 апреля
Бои в Мариуполе на 3 апреля

Слобожанское, Донецкое и Луганское направления

Войска рф в Изюме, который им удалось занять 1 апреля взяли паузу, они перегруппировались и установили понтонную переправу. Это также происходит в рамках подготовки к дальнейшему наступлению. К северо-востоку от города ( в Пески) перебросили части 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В сторону Харькова наземных атак не было, но обстрел города продолжается.

На Луганщине наступление россиян сосредоточено в Попасной и Рубежном, а на Донетчине — в Марьинке. Атаки идут по всей линии фронта, несмотря на истощение росвойск.

Боевые действия на востоке Украины на 3 апреля
Боевые действия на востоке Украины на 3 апреля

Киевское направление

Российские продолжают отступление в Белорусь и Курскую область россии. Отметим, что вся Киевская область уже очищена от оккупантов, но сообщается о многочисленных минированиях. Украинские войска в оккупированных городах обнаружили следы зверств российских солдат: мародерство, убийства, изнасилования, массовые расстрелы. В одной из братских могил найдены 280 тел.

Черниговщина продолжает очищаться от врагов — освобождены села Городня, Слобода, Шестовица, Новый Быков. В Конотопском районе Сумской области росвойска держат коридор для отвода вооружения.

Карта освобождения окрестностей Киева
Карта освобождения окрестностей Киева

Южное направление

россияне пытаются атаковать для выхода на границы Херсонской области, обстреливают Кривой Рог и силой разгоняют протесты. Несмотря на это их сковывает противодействие украинского общества и партизанское движение.

Отметим, что сосредоточение на востоке Украины происходит не просто так. Кроме ранее заявленного желания россиян выйти на админграницы Луганской и Донецкой области, кровавый диктатор владимир путин, вероятно, хочет добиться символизма и к началу мая одержать хоть какую-либо победу на фронте.

Как ранее писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наша страна не пойдет на территориальные уступки.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Карты
росвойска отводят в Беларусь и россию, но часть из них уничтожают
Украина
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