россия изменила главную цель войны в Украине: свежие карты боев

Армия рф хочет усилить восточный фронт, но есть проблемы

Украинские военные продолжают оборону страны и на утро 3 апреля не только изрядно проредили технику россиян, но и уничтожили четверть батальонно-тактических групп российской армии в стране. росвойска продолжают концентрироваться на востоке Украины в своих атаках, но это не приносит им прогресса.

Как отмечают в The Institute for the Study of War, российским войскам нужна оперативная пауза, чтобы привести в порядок выведенные от Киева войска, переоснастить их и интегрировать — украинские военные нанесли этим частям существенные повреждения. При этом признаков предстоящей паузы нет — россия перебрасывает поврежденные подразделения на восток прямо в бой.

Общая карта боевых действий в Украине на 3 апреля

Мариупольское направление

Росармия продолжает атаковать Мариуполь и уже прорвалась в центр города. Есть вероятность того, что украинских защитников разделили на две группы.

Бои в Мариуполе на 3 апреля

Слобожанское, Донецкое и Луганское направления

Войска рф в Изюме, который им удалось занять 1 апреля взяли паузу, они перегруппировались и установили понтонную переправу. Это также происходит в рамках подготовки к дальнейшему наступлению. К северо-востоку от города ( в Пески) перебросили части 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В сторону Харькова наземных атак не было, но обстрел города продолжается.

На Луганщине наступление россиян сосредоточено в Попасной и Рубежном, а на Донетчине — в Марьинке. Атаки идут по всей линии фронта, несмотря на истощение росвойск.

Боевые действия на востоке Украины на 3 апреля

Киевское направление

Российские продолжают отступление в Белорусь и Курскую область россии. Отметим, что вся Киевская область уже очищена от оккупантов, но сообщается о многочисленных минированиях. Украинские войска в оккупированных городах обнаружили следы зверств российских солдат: мародерство, убийства, изнасилования, массовые расстрелы. В одной из братских могил найдены 280 тел.

Черниговщина продолжает очищаться от врагов — освобождены села Городня, Слобода, Шестовица, Новый Быков. В Конотопском районе Сумской области росвойска держат коридор для отвода вооружения.

Карта освобождения окрестностей Киева

Южное направление

россияне пытаются атаковать для выхода на границы Херсонской области, обстреливают Кривой Рог и силой разгоняют протесты. Несмотря на это их сковывает противодействие украинского общества и партизанское движение.

Отметим, что сосредоточение на востоке Украины происходит не просто так. Кроме ранее заявленного желания россиян выйти на админграницы Луганской и Донецкой области, кровавый диктатор владимир путин, вероятно, хочет добиться символизма и к началу мая одержать хоть какую-либо победу на фронте.

Как ранее писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наша страна не пойдет на территориальные уступки.