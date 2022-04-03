Посол Украины в Германии жестко проехался по немецкому "другу путина"

Мельник обвинил Штайнмайера в поддержке идей путина.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер несерьезно относится к необходимости пересмотра прежней политики в отношении россии после того, как путинские войска вторглись в Украину. Более того, Мельник обвинил политика в чрезмерном сотрудничестве и поддержке диктатора путина.

Об этом посол Украины в Германии рассказал в интервью изданию Der Tagesspiegel.

"Для Штайнмайера отношения с россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже сакральным, чтобы ни случилось, даже агрессивная война не играет большой роли", — сказал Мельник.

Также по словам украинского посла, президент Германии разделяет с путиным идею того, что украинского народа нет. Штайнмайер не считает, что украинцы – это отдельный от россии народ. Видимо российскому диктатору удалось убедить немецкого политика в несуществовании украинского народа и его культуры. Более того, Германия продолжает поддерживать тесные связи с рф и сотрудничать со страной-агрессором.

Помимо этого, Андрей Мельник подчеркнул, что даже во время многолетних Минских переговоров между россией и Украиной, в которых также участвовал и Штайнмайер, представители Германии всегда пытались сделать так, чтобы на уступки шла именно Украины. Посол не верит, что Штайнмайер когда-то признает свои ошибки в политике в отношении россии и откажется от сотрудничества с рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни войны россии с Украиной канцлер Германии заявил, что президенту пути противостояние не выиграть и призвал его прекратить боевые действия в Украине, пригрозив жесткими санкциями.

Через несколько дней у Олафа Шольца был телефонный разговор с кровавым лидером россии, в котором пытался уговорить путина открыть в Украине несколько гуманитарных коридоров.