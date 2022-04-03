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Посол України в Німеччині жорстко проїхався по німецькому "другу путіна"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Володимир Путін і Франк-Вальтер Штайнмаєр Новина оновлена 03 квітня 2022, 12:13
Володимир Путін і Франк-Вальтер Штайнмаєр

Мельник звинуватив Штайнмайєра у підтримці ідей путіна.

Посол України в Берліні Андрій Мельник вважає, що німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр несерйозно ставиться до необхідності перегляду колишньої політики щодо Росії після того, як путінські війська вторглися в Україну. Щобільше, Мельник звинуватив політика у надмірній співпраці та підтримці диктатора путіна.

Про це посол України в Німеччині розповів у інтерв’ю виданню Der Tagesspiegel.

" Для Штайнмаєра відносини з росією були і залишаються чимось фундаментальним, навіть сакральним, щоб не сталося, навіть агресивна війна не відіграє великої ролі", — сказав Мельник.

Також, за словами українського посла, президент Німеччини поділяє з путіним ідею того, що українського народу немає. Штайнмаєр не вважає, що українці – це окремий від росії народ. Мабуть, російському диктатору вдалося переконати німецького політика в неіснуванні українського народу та його культури. На додаток, Німеччина продовжує підтримувати тісні зв’язки з росією та співпрацювати з країною-агресором.

Крім цього, Андрій Мельник наголосив, що навіть під час багаторічних Мінських переговорів між росією та Україною, в яких також брав участь і Штайнмаєр, представники Німеччини завжди намагалися зробити так, щоб на поступки йшла саме Україна. Посол не вірить, що Штайнмаєр колись визнає свої помилки у політиці щодо росії та відмовиться від співпраці з рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в перші дні війни росії з Україною канцлер Німеччини заявив, що президентові шляхи протистояння не виграти і закликав його припинити бойові дії в Україні, погрожуючи жорсткими санкціями.

Через кілька днів Олаф Шольц мав телефонну розмову з кривавим лідером росії, в якому намагався вмовити путі відкрити в Україні кілька гуманітарних коридорів.

Теги:
#Німеччина #Росія #Володимир Путін #Мельник #Франк Вальтер Штайнмаєр #Андрій Мельник
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