Шольц та путін домовляються про гуманітарні коридори в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 120
Глава німецького уряду зателефонував путіну.
Канцлер ФРН Олаф Шольц та кривавий диктатор росії путін домовляються про гуманітарні коридори в Україні.
Про це повідомляє Михайло Подоляк у Twitter.
За словами Михайла Подоляка, світ нарешті усвідомив масштаби катастрофи, яку організували росіяни.
"Прямо зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни", — заявив Подоляк.
З української сторони за організацію гуманітарних коридорів відповідальні міністр реінтеграції Ірина Верещук та Сергій Трусов.
Нагадаємо, що 3 березня відбувся другий раунд російсько-українських переговорів. Єдиний аспект, про який вдалося домовитися з російською стороною, — спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.
- Дата публікації
-
- Категорія
-