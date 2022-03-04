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Шольц та путін домовляються про гуманітарні коридори в Україні

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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путін і Олаф Шольц Новина оновлена 04 березня 2022, 14:36
путін і Олаф Шольц

Глава німецького уряду зателефонував путіну.

Канцлер ФРН Олаф Шольц та кривавий диктатор росії путін домовляються про гуманітарні коридори в Україні.

Про це повідомляє Михайло Подоляк у Twitter.

За словами Михайла Подоляка, світ нарешті усвідомив масштаби катастрофи, яку організували росіяни.

"Прямо зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни", — заявив Подоляк.

З української сторони за організацію гуманітарних коридорів відповідальні міністр реінтеграції Ірина Верещук та Сергій Трусов.

Нагадаємо, що 3 березня відбувся другий раунд російсько-українських переговорів. Єдиний аспект, про який вдалося домовитися з російською стороною, — спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.

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#Путін #Олаф Шольц
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