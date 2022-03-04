Шольц и путин договариваются о гуманитарных коридорах в Украине
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Глава немецкого правительства позвонил путину.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и кровавый диктатор россии путин договариваются о гуманитарных коридорах в Украине.
Об этом сообщает Михаил Подоляк в Twitter.
По словам Михаила Подоляка, мир наконец-то осознал масштабы катастрофы, которую организовали россияне.
"Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне", – заявил Подоляк.
С украинской стороны за организацию гуманитарных корридоров ответственны министр реинтеграции Ирина Верещук и Сергей Трусов.
Напомним, что 3 марта состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Единственный аспект, о котором удалось договориться с российской стороной — совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения
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