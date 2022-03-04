Укр

Шольц и путин договариваются о гуманитарных коридорах в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
110
путин и Олаф Шольц Новость обновлена 04 марта 2022, 14:36
путин и Олаф Шольц

Глава немецкого правительства позвонил путину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и кровавый диктатор россии путин договариваются о гуманитарных коридорах в Украине.

Об этом сообщает Михаил Подоляк в Twitter.

По словам Михаила Подоляка, мир наконец-то осознал масштабы катастрофы, которую организовали россияне.

"Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне", – заявил Подоляк.

С украинской стороны за организацию гуманитарных корридоров ответственны министр реинтеграции Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Напомним, что 3 марта состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Единственный аспект, о котором удалось договориться с российской стороной — совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения

Теги:
#Путин #Олаф Шольц
Митинг в Мелитополе
В регионах
В захваченном россиянами Мелитополе жители вышли на митинг против оккупантов (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Митинг в Мелитополе
В захваченном россиянами Мелитополе жители вышли на митинг против оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Закрыть небо над Украиной просят во многих странах мира
НАТО рассмотрит вопрос закрытия неба над Украиной: известна дата заседания
Дата публикации
Категория
Совет ООН
ООН займется расследованием российских военных преступлений в Украине
Дата публикации
Категория
Уничтоженная техника врага
Потери по всем направлениям: россия уже использовала 95% боевых групп
Дата публикации
Категория
россия продолжает предпринимать попытки сломить украинцев
Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)