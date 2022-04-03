"Тела нашли в братской могиле": россияне убили украинского футболиста и его семью

Захватчики убивали мирное население и сбрасывали тела в братскую могилу.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в селе Мотыжин были обнаружены тела украинского футболиста Александра Сухенко, а также его родителей Ольги и Игоря.

Об этом сообщила Киево-Святошинская районная федерация футбола на своей странице в Facebook.

Сообщается, что во время зачистки освобожденного Мотыжина в лесопосадке была найдена братская могила, в которой находились трупы около тридцати замученных украинских граждан, и среди них – семья Сухенко.

Мать футболиста была председателем сельсовета, а затем старостой поселка. Отец футболиста был сопрезидентом футбольного клуба "Колос" Мотыжин, занимался воспитанием юных футболистов. Александр Сухенко выступал не только на районном и областном уровнях, где становился чемпионом и обладателем кубков, но и играл за профессиональный клуб. Сухенко, который выступал на позиции форварда/вингера успел поиграть во Второй лиге за "Чайку" из Петропавловской Борщаговки. Во Второй лиге Александр сыграл 21 матч и забил 3 гола.

Семья Сухенко была до последнего в селе и помогала односельчанам продуктами и лекарствами. 23 марта россияне выкрали Игоря и Ольгу. А потом забрали и Александра. Об этом рассказала девушка футболиста Дарья. Она опубликовала пост в Instagram.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб украинский тяжелоатлет. Еще один футболист был убит россиянами в боях на Донетчине.