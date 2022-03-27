Защищая Мариуполь, героически погиб украинский тяжелоатлет

Спортсмен ценой жизни защищал родину.

При героической обороне Мариуполя погиб еще один украинский спортсмен Атанас Иванов.

Об этом в субботу, 26 марта, сообщили представители Запорожского областного спортивного лицея на странице в Facebook.

Запорожский спортсмен неоднократно становился призером областных соревнований по тяжелой атлетике, а также участвовал в чемпионатах Украины.

"К сожалению, известие о гибели Атанаса Иванова подтвердилось. Защищая Мариуполь, героически погиб выпускник нашего заведения", — написали в лицее.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент Украины Владимир Зеленский наградил Атанаса Иванова орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб член сборной Украины по смешанным единоборствам Егор Биркун. Также при обороне города был убит гребец Иван Щекин. Жителей Мариуполя вывозят в россию. Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что делают с гражданами Украины в рф.