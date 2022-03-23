Укр

Украинский спортсмен погиб, защищая Мариуполь

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Иван Щекин Новость обновлена 23 марта 2022, 23:52
Иван Щекин

Многие спортсмены стали на защиту родины.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в боях за Мариуполь погиб украинский гребец Иван Щекин.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщила Херсонская федерация академической гребли в Facebook.

По информации источника, Щекин погиб в одной из самых горячих точек Украины — осажденном Мариуполе. Сообщается, что воин умер 13 марта. Спортсмен 1997 года рождения занимался академической греблей с 2011 по 2015 годы, являлся кандидатом в мастера спорта Украины и призером всеукраинских соревнований среди юношей. Иван являлся воспитанником Херсонской школы академической гребли.

"Иван Щекин. Погиб 13 марта 2022, защищая Мариуполь", — сообщили в федерации.

Напомним, в Мариуполе в результате российского обстрела погибла юная украинская гимнастка.

Ранее сообщалось, что украинский футболист погиб в боях под Волновахой (Донецкая область). У воина осталась жена и маленькая дочь.

Недавно футбольный эксперт Йожеф Сабо высказала об агрессии россии. Экс-тренер сборной Украины считает, что с кровавым диктатором владимиром путиным договориться невозможно.

Теги:
#Украина #Россия #Мариуполь #Война с Россией
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