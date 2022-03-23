Укр

В Мариуполе российские оккупанты убили юную украинскую гимнастку

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Екатерина Дяченко Новость обновлена 23 марта 2022, 22:35
Екатерина Дяченко

Захватчики убивают детей в Украине.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину от рук россиян погибла маленькая украинская гимнастка Екатерина Дяченко.

Об этом в среду, 23 марта, сообщила тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова в сторис в Instagram.

По информации Мещаненковой, воспитанница ее одногруппницы Екатерина Дяченко 2011 года рождения погибла в Мариуполе.

"В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы. Этому может быть какое-нибудь оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбку миру! В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этому злодеянию, найдется место в аду. И как можно скорее", — написала Мещаненкова.

По информации tsn, девочка погибла после того, как в ее дом попал российский снаряд. Дом обрушился, а спасатели достали из-под завалов уже бездыханное тело ребенка.

Напомним, что в боях в Донецкой области умер украинский футболист.

Ранее легенда украинского футбола Йожеф Сабо рассказал, что думает о кровавом диктаторе владимире путине.

Теги:
#Украина #Россия #Художественная гимнастика #Мариуполь #Война с Россией
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