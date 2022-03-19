В боях под Волновахой погиб украинский футболист
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У футболиста осталась жена и маленькая дочь.
В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в бою под Волновахой (Донецкая область) погиб военнослужащий ВСУ, нападающий ФК "Черкасские казаки" Сергей Шестак.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своей официальной странице в Facebook.
По информации источника, уроженец Черниговской области, который в последнее время проживал в Черкассах, погиб во время боя с российскими оккупантами. Сергей был одним из лидеров аматорского футбольного клуба "Черкасские козаки". У него остались жена и маленькая дочь.
"От имени президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко и всего футбольного сообщества Украины выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая и Вечная Память. Царство Небесное… Герои не умирают! Они будут жить, пока мы о них будем помнить!", — выразили соболезнования в УАФ.
Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни умер известный украинский футболист Алексей Бахарев. Полузащитник выступал за донецкий "Шахтер" и сборную Украины.
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