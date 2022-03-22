Легенда украинского футбола мечтает выгнать из страны всех россиян

Футбольный эксперт не уехал из страны, несмотря на приглашение из Будапешта.

Во вторник, 22 марта, на 27-й день полномасштабного вторжения рф в Украину известный футбольный специалист Йожеф Сабо высказала об агрессии россии.

Соответствующий комментарий Сабо дал телеканалам Футбол1/2/3.

Сабо мечтает о том дне, когда из Украины будут выгнаны все россияне. Также легенда "Динамо" отметил, что с россиянами невозможно дружить, ведь они лжецы. Именитый футболист и тренер подчеркнул, что кровавого диктатора владимира путина ждет суд в Гааге, либо смерть. Также от знаменитого тренера досталось и россиянам, которые боятся путинских силовиков.

"Моя мечта – выгнать из нашего государства всех россиян, и пусть они там варятся в собственном соку. Я расскажу своим детям, кто такие русские, и вы все тоже должны это сделать. С ними невозможно дружить, они лжецы. Сегодня они говорят, что это мы напали на них. Каждый вечер плачу из-за того, что происходит в нашем государстве. Мне звонили из Будапешта и других стран, приглашали приехать. Но я отказался, никуда не хочу уезжать. Когда я выйду из больницы, обязательно буду помогать людям, которым это нужно. Иначе я не могу. Возможно, я тоже возьму автомат в руки. Очень хочу, чтобы я еще дошел с ними до границы и ее закрыли, чтобы никогда не дружить с россиянами. путин – г*дина. Я думаю, что с ним договариваться невозможно, его можно только убить или пусть застрелится сам", — заявил Сабо.

Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" и "Шахтера" объединились, чтобы оказывать украинским защитникам помощь.