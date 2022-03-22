Укр

Легенда украинского футбола мечтает выгнать из страны всех россиян

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
180
Йожеф Сабо Новость обновлена 22 марта 2022, 21:02
Йожеф Сабо

Футбольный эксперт не уехал из страны, несмотря на приглашение из Будапешта.

Во вторник, 22 марта, на 27-й день полномасштабного вторжения рф в Украину известный футбольный специалист Йожеф Сабо высказала об агрессии россии.

Соответствующий комментарий Сабо дал телеканалам Футбол1/2/3.

Сабо мечтает о том дне, когда из Украины будут выгнаны все россияне. Также легенда "Динамо" отметил, что с россиянами невозможно дружить, ведь они лжецы. Именитый футболист и тренер подчеркнул, что кровавого диктатора владимира путина ждет суд в Гааге, либо смерть. Также от знаменитого тренера досталось и россиянам, которые боятся путинских силовиков.

"Моя мечта – выгнать из нашего государства всех россиян, и пусть они там варятся в собственном соку. Я расскажу своим детям, кто такие русские, и вы все тоже должны это сделать. С ними невозможно дружить, они лжецы. Сегодня они говорят, что это мы напали на них. Каждый вечер плачу из-за того, что происходит в нашем государстве. Мне звонили из Будапешта и других стран, приглашали приехать. Но я отказался, никуда не хочу уезжать. Когда я выйду из больницы, обязательно буду помогать людям, которым это нужно. Иначе я не могу. Возможно, я тоже возьму автомат в руки. Очень хочу, чтобы я еще дошел с ними до границы и ее закрыли, чтобы никогда не дружить с россиянами. путин – г*дина. Я думаю, что с ним договариваться невозможно, его можно только убить или пусть застрелится сам", — заявил Сабо.

Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" и "Шахтера" объединились, чтобы оказывать украинским защитникам помощь.

Теги:
#Йожеф Сабо #Война с Россией
ВСУ уничтожают технику оккупантов
Украина
Количество сбитых российских самолетов перевалило за сотню: еще два "приземлили" на Днепропетровщине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ уничтожают технику оккупантов
Количество сбитых российских самолетов перевалило за сотню: еще два "приземлили" на Днепропетровщине
Дата публикации
Категория
Фотографировать перемещение военной техники ВСУ запрещено
В Украине за съемку военной техники хотят наказывать тюрьмой: сколько дадут
Дата публикации
Категория
Анджей Дуда
Польша готовит громкое предложение для НАТО по Украине
Дата публикации
Категория
Лукашенко не контролирует белорусскую армию
Беларусь может перебросить в Украину до 15 тысяч военных: стали известны главные цели
Дата публикации
Категория
Украинские военные 27-й день отражают атаки российских оккупантов
Война — день 27: Запад заговорил о системах ПВО для Украины, пока оккупанты бросают бомбы на украинские города