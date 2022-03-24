Защищая Мариуполь, погиб член сборной Украины

Спортсмен погиб, защищая родину.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину погиб украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун.

Об этом в среду, 23 марта, сообщила Украинская федерация смешанных боевых искусств на своей странице в Facebook.

По информации источника, спортсмен погиб 23 марта защищая Мариуполь. В этот день воин должен был представлять страну на чемпионате мира по ММА GAMMA, однако оккупанты нарушили эти планы.

"При обороне Мариуполя погиб член сборной Украины UFMMA Егор Биркун. Мужественный, сильный, преданный. Вечная память герою", — сообщили в пресс-службы организации.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб украинский спортсмен-гребец Иван Щекин из Херсона. Кроме того, в Мариуполе под завалами погибла юная украинская гимнастка, в дом которой попал российский снаряд. В боях под Волновахой был убит футболист из Черкасс Сергей Шестак.

Напомним, смелая мариупольчанка рассказала всю правду в лицо российскому пропагандисту, который пришел снимать сюжет. В городе осталось около 100 тысяч людей, а погибших приходится хоронить прямо во дворах.