Командир "Азова" о страшных потерях россиян в Мариуполе: "Пехоту даже перестали считать"

За сутки в Мариуполе умирают десятки российских солдат

Мариуполь, в котором несколько иностранных стран хотят провести спасательную операцию для мирных жителей, продолжает держать героическую оборону против российских оккупантов. Украинские защитники уже перестали вести точные подсчеты уничтоженных противников в пехоте, потому что их слишком много.

О приблизительных потерях врага журналисту Дмитрию Гордону рассказал командир полка "Азов" Денис Прокопенко (позывной Редис).

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По его словам, украинские военнослужащие, которые дают рашистам отпор в Мариуполе, не боятся любых атак. Более того — они ежедневно наносят оккупационной армии непоправимые потери.

"У нас из подтвержденных уничтоженных танков — 32. Это не учитывая советскую старую технику, которая просто где-то глохнет по дороге, остается, грузнет в грязи, — говорит Прокопенко. — По БМП и другой боевой технике можно умножать на два, минимум 60 единиц было уничтожено".

Также "азовец" подчеркнул, что уже около десяти дней украинские защитники не ведут конкретные подсчеты потерь в российской пехоте. По его словам, за одни сутки в боях за Мариуполь умирает по минимум 50 человек личного состава армии рф.

"Потери противник несет колоссальные", — резюмировал Денис Прокопенко.

Также мы писали, о чем командир "Азова" уже успел поговорить с президентом Владимиром Зеленским за время осады Мариуполя россиянами. Высказался Прокопенко и о том, зачем, по его мнению, этот портовый город настолько нужен кремлевскому руководству.

Подробнее же об ужасах, что творит российская армия в Мариуполе и героизме наших украинских военных, можно прочесть в интервью "Телеграфа" с командиром 2 полка "Азова" Дмитрием Кухарчуком: "Цель рашистской орды — стереть Мариуполь с лица земли".