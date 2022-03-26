Командир "Азова" рассказал, почему путин яростно вцепился в Мариуполь

В городе, который русская армия буквально стирает с лица земли, продолжают оставаться сотни тысяч человек

Украинские защитники убеждены, что именно Мариуполь, который с первых дней полномасштабного вторжения российской федерации был самой горячей точкой ведения боевых действий уже стал "принципиальным вопросом" и этаким "форпостом" для кровавого лидера россии владимира путина. Но то, каким бесчеловечным образом главный террорист мира решил захватить украинский город, не укладывается в голове даже у бывалых военных, которые много раз смотрели в глаза смерти.

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Об этом командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) рассказал во время интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Я думаю, что для него это принципиальный вопрос, ведь Мариуполь стал "форпостом" Украины и на данный момент он является "столицей" Донецкой области. Не понимаю, почему именно такими методами путин решил завладеть населенным пунктом. Я не понимаю, кому нужен город с такими разрушениями и что он хочет доказать в первую очередь себе после таких варварских методов ведения войны здесь. Как ему вообще пришло в голову дать своим подчиненным такой приказ. Я логически не могу этого понять, если честно.", – рассказал военный.

По словам "азовца", сейчас жить любому гражданину Украины или даже россии в Мариуполе просто невозможно, ведь человеческих условий для существования там просто нет. Особенно в это время года, когда на улицах очень холодно, а людям просто негде жить. Сейчас они вынуждены выживать под землей в убежищах и подвалах, где сыро и температура ночью падает до нуля градусов.

"В других городах ситуация примерно такая же, просто в Мариуполе есть нюанс блокады, которая не позволяет завозить какую-либо гуманитарную помощь жителям и люди здесь просто обречены. Гражданским деваться некуда и сейчас прорваться через блокаду для того, чтобы выжить шансы с каждым днем сводятся к нулю. Людям остается только молиться и надеяться на что-нибудь лучшее.", – добавил Прокопенко.

По прогнозам бойца "Азова", противник вообще не планирует пропускать в Мариуполь никаких гуманитарных коридоров.

Также командир добавляет, что на сегодняшний день в городе продолжают оставаться сотни тысяч его жителей, а количество погибших среди гражданского населения даже сложно оценить. Согласно официальным данным, из-за военных преступлений россии в Мариуполе погибли около 4 тысяч человек, однако Прокопенко убежден, что эта цифра значительно больше.

"Физически оценить и проверить их (цифры по числу погибших среди гражданских — ред.), учитывая, что в городе постоянно находится противник и систематически ведутся уличные бои, невозможно. Сотни трупов просто лежат и разлагаются на улицах и убрать их мы уже просто не можем.", — добавил он.

Кроме того, Прокопенко подчеркнул, что никаких норм международного права противник в Мариуполе не соблюдает.

Интервью Гордона с командиром полка "Азов" Прокопенко

Ранее корреспонденту "Телеграфа" удалось лично пообщаться с одним из командиров "Азова" Дмитрием Кухарчуком, подробно рассказавшим о том, что сейчас происходит у Мариуполя и назвал главные цели кровавого агрессора путина.