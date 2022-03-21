Цель рашистской орды – стереть Мариуполь с лица земля – командир батальона "Азов"

Один из командиров "Азова" рассказал "Телеграфу", насколько тяжела сейчас обстановка в Мариуполе Донецкой области

Продолжается 26-й день обороны Мариуполя, который находится в осаде оккупантов и откуда только в последние дни начали вырываться люди. Оборону города героически удерживают украинская армия и полк Азов. По их информации, город под постоянными обстрелами из танков, артиллерии, а авианалеты россияне совершают почти каждый час. На днях оккупанты сбросили мощную бомбу на здание местного театра, где за разными сообщениями пряталось до 1300 человек, и спасти удалось только меньшую часть из них. Россияне требуют от города сдаться, однако местные власти посылают их на*уй.

О том, что происходит в городе и каковы цели оккупантов, "Телеграфу" рассказал командир 2 батальона полка "Азов" Дмитрий Кухарчук.

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— Какая ситуация в Мариуполе? Уже есть информация, что его начали обстреливать десантные корабли россии.

— Ситуация сверхсложная, это даже не гуманитарный кризис, это откровенная попытка рашистской орды стереть город с лица земли. И вопрос не в "Азове" и не в военных, они просто хотят уничтожить город и всех его жителей, чтобы на примере Мариуполя показать всем городам Украины, что может с ними быть.

С самого начала ситуация в городе была сложной, потому что с одной стороны он был уже в полуокружении – с одной стороны Азовское море, с другой – временно оккупированные территории. Вопрос тактического оперативного окружения был делом времени. К большому сожалению, мы не встретили врага из Крыма. В первый день войны кац*пы просто зашли из Крыма в Херсонскую область, с чем это связано — не знаю, но то, что это будет происходить, было известно точно за несколько дней до начала войны.

— Возможна ли сейчас деблокада города?

— Это вопрос политической воли. Я знаю, что есть люди, готовые ехать на деблокаду Мариуполя. Их много и они мотивированы. Да, некоторые сомневаются, насколько это реально. Знаете, никто не верил, что Украина простоит даже неделю в войне против так называемой "второй армии мира", но мы держимся почти месяц, держим линию фронта, а по некоторым направлениям успешно идем в контрнаступление.

Сейчас многие бойцы не только из киевского Азова, но и с ТРО Азов по всей Украине ждут приказа на операцию по деблокаде города. Всё зависит от желания и от ресурса.

— Как многие смогли выехать из города? Ходит много слухов и тревожной информации о ситуации в городе — голод, бесчеловечные условия, отсутствие воды и т.д.

— Я еще в 2014 году участвовал в защите Мариуполя, поэтому для меня это особенно болезненный вопрос. Сейчас оккупанты этот город просто уничтожают, убивая всех, кто там остается. Слово геноцид подходит под то, что они делают, лучше всего.

— Некоторые говорят, что от развития ситуации в Мариуполе зависит дальнейший ход войны. Что вы думаете по этому поводу?

– Мариуполь – это сухопутный коридор в Крым. С 2014 года для Путина это цель номер один.

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Заметим, что для России Мариуполь стратегически важен, поскольку через него можно проложить "коридор в Крым", и без него Украина временно лишается доступа к Азовскому морю.

Окружение Мариуполя на карте

Город уже много дней страдает от обстрелов и зверств оккупантов, но помощь не может прийти ему на выручку, поскольку ближайшие военные застряли в боях под Волновахой, а из Запорожья отряды не могут выйти, потому что слишком велик шанс быть убитыми дорогой через поля.