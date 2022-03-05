В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения

Выезжать можно также и на собственном авто.

В субботу, 5 марта, на десятый день полномасштабной войны с россией, в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация мирного населения.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины.

С 11:00 начинается эвакуация мирного населения.

В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье. Эвакуация населения будет происходить муниципальными автобусами, также можно выехать из города на личном транспорте.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

- Драматический театр (Театральная площадь, 1)

- Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193

Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий мог выехать.

Напомним, что с начала войны вражеские войска пытаются захватить Мариуполь. В городе сложилась критическая ситуация, люди остались без воды и тепла. От обстрелов пострадали мирные жители – в городе много раненных.

5 марта стало известно об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Мариуполя и Волновахи Донецкой области.