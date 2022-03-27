Украинский футболист скончался от ранения, полученного в боях за Авдеевку: подробности

Еще один украинский спортсмен отдал жизнь за родину.

Бывший футболист "Кривбасса" Владимир Колесник погиб, защищая Украину.

Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба в Facebook.

По информации источника, Колесник получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке (Донецкая область). Солдата доставили в больницу в Днепре, где утром 25 марта он умер. В клубе отметили, что Владимир воевал против рф с первых дней АТО.

Колесник с первых дней АТО отправился защищать Украину. После полномасштабного вторжения россии герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке. Военнослужащего доставили в больницу имени Мечникова в Днепре. Впрочем, спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перестало биться. Владимир Колесник в свое время приобщался к тренировкам с первой командой "Кривбасса" и вызывался Олегом Тараном на сборы. Немало выступал за любительские украинские клубы, а затем – за ветеранскую команду из Кривого Рога. Прощание с Владимиром состоялось 27 марта.

"Вечная память и слава Герою", — гласит сообщение клуба.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу.