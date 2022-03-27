В боях за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу
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Спортсмены стали на защиту родины.
Украинский кикбоксер Максим Кагал погиб при обороне Мариуполя.
Об этом сообщил тренер Максима Олег Скирта на своей странице в Facebook.
Максим "Пистон" Кагал принимал участие в обороне Мариуполя в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов". Кикбоксер, который становился чемпионом мира в составе сборной Украины на взрослом уровне, погиб 25 марта.
"К большому сожалению, война забирает лучших, 25.03 2022 года, защищая город Мариуполь в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов", погиб Максим "Пистон" Кагал – первый чемпион мира по кикбоксингу из славного города Кременчуг, первый чемпион мира среди взрослых в составе сборной Украины, и просто честный и порядочный человек! Спи спокойно, братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим!" — написал Скирта.
Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь был убит украинский тяжелоатлет Атанас Иванов. Также, защищая город, погибли член сборной Украины по смешанным единоборствам Егор Биркун и гребец Иван Щекин.
Напомним, российские оккупанты незаконно вывозят жителей Мариуполя в рф.
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