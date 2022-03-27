В боях за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу

Спортсмены стали на защиту родины.

Украинский кикбоксер Максим Кагал погиб при обороне Мариуполя.

Об этом сообщил тренер Максима Олег Скирта на своей странице в Facebook.

Максим "Пистон" Кагал принимал участие в обороне Мариуполя в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов". Кикбоксер, который становился чемпионом мира в составе сборной Украины на взрослом уровне, погиб 25 марта.

"К большому сожалению, война забирает лучших, 25.03 2022 года, защищая город Мариуполь в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов", погиб Максим "Пистон" Кагал – первый чемпион мира по кикбоксингу из славного города Кременчуг, первый чемпион мира среди взрослых в составе сборной Украины, и просто честный и порядочный человек! Спи спокойно, братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим!" — написал Скирта.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь был убит украинский тяжелоатлет Атанас Иванов. Также, защищая город, погибли член сборной Украины по смешанным единоборствам Егор Биркун и гребец Иван Щекин.

Напомним, российские оккупанты незаконно вывозят жителей Мариуполя в рф.