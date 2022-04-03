Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу: "Посмотрите, к чему приводит политика уступок России"

Бывших руководителей Германии и Франции упрекнули в потаканию Кремлю.

На 39-й день полномасштабного российского наступления на Украину президент Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози в украинский город Бучу в Киевской области, где россияне совершили настоящий геноцид украинцев.

Об этом говорилось в видеообращении президента, опубликованном в воскресенье, 3 апреля.

Зеленский пригласил Меркель и Саркози посмотреть на замученных россиянами украинцев и украинок, отметив, что к этому политика привела уступок российским властям.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", — отметил президент.

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Напомним, что после того, как российские оккупанты покинули Киевскую область, в Буче на некоторых улицах города были обнаружены сотни убитых мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также "резню в Буче" осудил ряд других стран, в том числе Израиль, Чехия, Германия.