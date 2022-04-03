Укр

Макрон сделал жесткое заявление в адрес Кремля

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Эммануэль Макрон Новость обновлена 03 апреля 2022, 20:15
Эммануэль Макрон

россия должна ответить за свои преступления в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российским властям придется ответить за преступления в Киевской области, где во многих населенных пунктах, в частности в Буче после освобождения находят сотни трупов мирных граждан.

Соответствующий пост президент Франции опубликовал на своей официальной странице в Twitter.

Макрон был поражен кадрами из Бучи, которая стала одним из символов российского террора в Украине. Президент также добавил, что российские власти должны ответить за случившееся.

"Кадры, поступающие из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах были трусливо убиты сотни мирных жителей. Мои соболезнования жертвам, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям", — заявил Макрон.

Напомним, минобороны рф 3 апреля цинично заявило, что все фото и видео с убитыми гражданскими лицами являются постановочными. В россии создаются фейки о жертвах террора, однако журналисты оперативно опровергают их.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский не подбирал слова из-за зверств россиян в Киевской области. Из-за трагедии в Буче выступил с заявлением Генсек НАТО Йенс Столтенберг, появилась реакция Британии, а также заявление представителя Израиля.

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