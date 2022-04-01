Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев
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Оперативно о главном за день.
Украина продолжает противостоять российским оккупантам второй месяц подряд. По состоянию на 1 апреля — 37-е сутки российско-украинской войны — нашим военным удалось добиться значительных успехов и разрушить большинство планов оккупантов. В частности, за это время было ликвидировано более 17,5 тысячи российских захватчиков, уничтожено 614 танков, 1735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем и тысячи других единиц военной техники противника. Кроме того, из Украины начали бежать союзники Кремля, а российские военные в это время теряют еще больше ранее занятых позиций, но не оставляют попыток взять Киев, Чернигов, Изюм и Донбасс. Оданко, враги полностью покинули Чернобыльскую АЭС. Тем временем Украина и Запад продолжает затягивать санкционную петлю на шее российского государства.
В этом материале "Телеграф" каждый час сообщает о важных новостях за 1 апреля. При этом вы можете следить за оперативной ситуацией в Украине в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение, в котором заявил:
- в нескольких областях и направлениях внутри Украины начинается изгнание российских оккупантов;
- лишил званий двух высокопоставленных чиновников СБУ: "Уже больше не генерал экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко".
Британия и ее союзники согласились направить Украине более мощное оружие, чтобы противостоять вторжению России, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
О том, что происходило в Украине 29 марта, можно узнать в статье: "Война — день 34: переговоры в Стамбуле, удар по Николаевской ОГА и отвод войск России из-под Киева".
Информация за 30 марта доступна по ссылке: "Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары городам Украины".
События российско-украинской войны за 31 марта описаны в материале: "Война — день 36: россия продолжает нести потери в живой силе и технике, но не прекращает обстреливать города Украины".
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