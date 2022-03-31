Укр

США добавили санкций россии: кто попал под удар

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Санкций против россии становится все больше Новость обновлена 31 марта 2022, 18:06
Санкций против россии становится все больше

В этот в "черный список" внесли за киберактивность.

Власти США объявили о расширении российского списка санкций. В "черный список" попали еще 13 человек и 21 организация.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на заявление американского Минфина.

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Отмечается, что в этот список попали лица и организации, так или иначе связанные с киберактивностью.

Так, санкции ввели против таких предприятий как "Серния Инжиниринг", "Сертал", НИИ "Вектор", АО "Микрон". Однако из списка санкций был исключен "Озон Банк".

Ранее сообщалось, что США рассматривают новые пакеты жестких санкций против российской федерации. Помимо этого жесткие ограничения были введены против сотен россиян и "оборонки".

Также "Телеграф" писал, что санкции в отношении 59 физических лиц из России, среди которых Герман Греф и Олег Тиньков, ввела также Великобритания. Под санкции также попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк.

При всем этом еще как минимум половина богатейших олигархов россии до сих пор не попали под ограничения.

Теги:
#США #Россия #Санкции
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