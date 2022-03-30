Под санкции не попала еще куча путинских олигархов: список

Половина из двадцатки российских топ-олигархов до сих пор не под санкциями

Из-за полномасштабного вторжения российской федерации в Украину и развертывания жестких боевых действий на украинских территориях Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, а также Великобритания внедрили жесткие пакеты санкций против российских миллиардеров, однако половина богатейших олигархов россии до сих пор не попала под ограничения.

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Указанные сведения обнародовал портал Bloomberg.

Под мощные санкции Запада в большинстве своем попали миллиардеры, которые до войны россии с Украиной, владели состоянием от 200 млрд долларов.

Список бизнесменов, которым удалось избежать санкций:

Самый богатый человек россии, президент "Норильск Никель" Владимир Потанин. После введения санкций против рф его состояние стало меньше с 30,2 млрд долларов до 27,1 млрд долларов;

После введения санкций против рф его состояние стало меньше с 30,2 млрд долларов до 27,1 млрд долларов; Леонид Михельсон – акционер газовой компании "Новатек". Санкционные пакеты Запада уменьшили его состояние с 29,2 млрд долларов до 24,7 млрд долларов;

– акционер газовой компании "Новатек". Санкционные пакеты Запада уменьшили его состояние с 29,2 млрд долларов до 24,7 млрд долларов; Председатель совета директоров "Новолипецкая Сталь" Владимир Лисин, состояние которого стало меньше с 28 млрд долларов до 21 млрд долларов;

состояние которого стало меньше с 28 млрд долларов до 21 млрд долларов; Вагит Алекперов - председатель совета директоров "ЛУКойл". После санкций против россии состояние олигарха уменьшилось с 22,5 млрд долларов до 5,3 млрд долларов;

председатель совета директоров "ЛУКойл". После санкций против россии состояние олигарха уменьшилось с 22,5 млрд долларов до 5,3 млрд долларов; Основатель инвестгруппы "Онэксим" Михаил Прохоров. Из-за санкций его состояние на сегодняшний день осталось неизменным — 13,8 млрд долларов;

Из-за санкций его состояние на сегодняшний день осталось неизменным — 13,8 млрд долларов; Дмитрий Рыболовлев - акционер "Банка Кипра" и ФК "Монако". После санкций против россии состояние уменьшилось с 10,8 млрд долларов до 10,7 млрд долларов;

акционер "Банка Кипра" и ФК "Монако". После санкций против россии состояние уменьшилось с 10,8 млрд долларов до 10,7 млрд долларов; Владелец химкомпании "Акрон" Вячеслав Кантор. Санкции никак не повлияли на его состояние, наоборот, они увеличились с10,6 млрд долларов до 10,7 млрд долларов;

Санкции никак не повлияли на его состояние, наоборот, они увеличились с10,6 млрд долларов до 10,7 млрд долларов; Леонид Федун - вице-президент "ЛУКОЙЛ". После санкций против россии состояние уменьшилось с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд долларов;

вице-президент "ЛУКОЙЛ". После санкций против россии состояние уменьшилось с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд долларов; Соучредитель "Евраз" Александр Абрамов . Санкции уменьшили его состояние с 8,3 млрд долларов до 7,1 млрд долларов;

. Санкции уменьшили его состояние с 8,3 млрд долларов до 7,1 млрд долларов; Андрей Гуриев – основатель химкомпании "Фосагро". Состояние стало больше после внедрения санкций (с 7,9 млрд долларов до 8,7 млрд долларов).

Следует также отметить, что в общей сложности с начала военной агрессии россии против Украины Вашингтон заморозил активы 852 человек, Евросоюз — 775 человек, а Великобритания — 982 человек.

Ранее Телеграф сообщал, что Соединенные Штаты Америки заявили о том, что рассматривают новые пакеты жестких санкций против российской федерации.