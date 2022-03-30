США рассматривают новые санкции против россии - Белый дом

В Вашингтоне заявляют, что вариантов усиления давления на рф еще предостаточно

Соединенные Штаты Америки рассматривают ряд вариантов усиления санкций против россии за войну против Украины.

Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд на брифинге в понедельник, 29 марта.

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"Мы продолжим оказывать санкционное давление и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в ближайшем будущем", – сказала она.

По словам Бидингфилд, в США не исключают, что могут расширить санкции с появлением новых целей или ужесточить уже существующие санкции.

Кроме этого она заявила, что условием для проведения переговоров президента США Джо Байдена и президента рф владимира путина является деэскалация войны в Украине.

"Мы ясно указали, президент Байден ясно указал на необходимость ощутимой разрядки со стороны россии и четкой, истинной приверженности дипломатии до того, как президент провел бы разговор такого рода"

Как сообщалось, 25 марта президент США пообещал новые "карающие" санкции против россии за ведение войны против Украины.