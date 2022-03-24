США ввели новые санкции против сотен россиян и "оборонки"

В списке десятки предприятий, производивших оружие для российской армии

США ввели очередной пакет санкций против России — в этот раз в список попали 328 депутатов Госдумы, десятки российских оборонных предприятий и даже глава "Сбербанка" Герман Греф.

Как передает Министерство финансов США, санкции будут в первую очередь касаться корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), которая является главным производителем оружия для России.

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В США отмечают, что оружие именно этой корпорации российские оккупанты используют в войне против Украины, в частности КТРВ производит высокоскоростную управляемую ракету воздушного базирования Х-31.

Санкции США коснутся как КТРВ, так и 28 организаций, входящих в структуру корпорации. Именно эти организации производят разнообразную продукцию для поддержки российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе боеприпасы, радиолокационные системы, ракеты и другое оборудование.

Американский Минфин также введет ограничения против всех организаций, прямо или косвенно владеющих 50% акций корпорации.

Что касается персональных санкций, то под них попал глава "Сбербанка" Герман Греф, являющийся членом совета директоров многих государственных российских компаний, в частности "Газпром" и "Связьинвест". Политик входит в близкое окружение кровавого диктатора владимира путина.

"Греф был советником Путина с 1990-х годов, в течение этого времени он занимал разные и все более высокие должности, в том числе в мэрии Санкт-Петербурга. Кроме того, Греф занимал должность министра экономического развития и торговли России с 2000 по 2007 год, на эту должность он был назначен Путиным, прежде чем стать генеральным директором Сбербанка. Сегодня Грефа назначают как руководителя, должностного лица, высшего исполнительного директора или члена совета директоров Правительства", — отметили в Минфине США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что санкции в отношении 59 физических лиц из России, среди которых Герман Греф и Олег Тиньков, ввела также Великобритания.