Россияне жгут свою технику, выдавая ее за "подбитую украинскую" (аудио)

Рашисты создают видимость своих "успехов" в Украине

Украина продолжает успешно противостоять российским оккупантам второй месяц подряд. Звучит дико, но военнослужащие рф готовы даже к такому, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" на украинской территории.

Записью перехваченного разговора рашистов поделились в СБУ.

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На новых перехватах слышно, как российский командир ставит подчиненной задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов". Однако оккупанты не могут уничтожить свою гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни… Давайте побыстрее!", — недовольно говорит командир.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что по состоянию на 1 апреля россияне уже потеряли около 17700 человек личного состава, 625 ед. танков, 1751 ед. боевых бронированных машин и много других "игрушек" армии рф.

Кроме того, из Украины начали бежать союзники кремля, а российские военные в это время теряют еще больше ранее занятых позиций, но не оставляют попыток взять Киев, Чернигов, Изюм и Донбасс.