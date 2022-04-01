Укр

Россияне жгут свою технику, выдавая ее за "подбитую украинскую" (аудио)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
74
Уничтоженная техника россиян Новость обновлена 01 апреля 2022, 12:36
Уничтоженная техника россиян

Рашисты создают видимость своих "успехов" в Украине

Украина продолжает успешно противостоять российским оккупантам второй месяц подряд. Звучит дико, но военнослужащие рф готовы даже к такому, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" на украинской территории.

Записью перехваченного разговора рашистов поделились в СБУ.

Свежие факты и аналитика – достоверно о войне с россией

На новых перехватах слышно, как российский командир ставит подчиненной задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов". Однако оккупанты не могут уничтожить свою гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни… Давайте побыстрее!", — недовольно говорит командир.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что по состоянию на 1 апреля россияне уже потеряли около 17700 человек личного состава, 625 ед. танков, 1751 ед. боевых бронированных машин и много других "игрушек" армии рф.

Кроме того, из Украины начали бежать союзники кремля, а российские военные в это время теряют еще больше ранее занятых позиций, но не оставляют попыток взять Киев, Чернигов, Изюм и Донбасс.

Теги:
#Аудио #Оккупанты
Ирина Верещук
Украина
россия врет насчет пленных: Верещук привела пример с известной украинкой
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
россия врет насчет пленных: Верещук привела пример с известной украинкой
Дата публикации
Категория
русская армия
В Пентагоне поняли одну из главных проблем армии россии
Дата публикации
Категория
В Белгороде пожар на нефтебазе
Ох уж эти курильщики: появилось видео начала пожара на нефтебазе в Белгороде
Дата публикации
Категория
Пересчет пенсий 1 апреля произойдет несмотря на войну
Перерасчет пенсий и налоговые каникулы: какие изменения ждут украинцев с 1 апреля
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев