За сутки россия потеряла 8 самолетов: данные потерь оккупантов от Генштаба

За 36 дней войны россия потеряла 17700 солдат.

На 37-й день противостояния Украины российскому военному вторжению, рф продолжает нести значительные потери.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 31 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:

личного состава — около 17700 человек,

танков — 625 ед,

боевых бронированных машин — 1751 ед,

артиллерийских систем — 316 ед,

РСЗО — 96 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов — 143 ед,

вертолетов — 131 ед,

автомобильной техники — 1220 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 85.

Специальная техника — ​​24.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, в Пентагоне опровергают отвод российской армии из окрестностей города Киева, ведь за последние сутки никаких массовых движений там замечено не было.

Как свидетельствуют карты боевых действий в Украине, угроза захвата Мариуполя весьма серьезна.