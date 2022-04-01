За сутки россия потеряла 8 самолетов: данные потерь оккупантов от Генштаба
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 216
За 36 дней войны россия потеряла 17700 солдат.
На 37-й день противостояния Украины российскому военному вторжению, рф продолжает нести значительные потери.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 31 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:
личного состава — около 17700 человек,
танков — 625 ед,
боевых бронированных машин — 1751 ед,
артиллерийских систем — 316 ед,
РСЗО — 96 ед,
средства ПВО — 54 ед,
самолетов — 143 ед,
вертолетов — 131 ед,
автомобильной техники — 1220 ед,
корабли/катера — 7 ед,
цистерн с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 85.
Специальная техника — 24.
Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, в Пентагоне опровергают отвод российской армии из окрестностей города Киева, ведь за последние сутки никаких массовых движений там замечено не было.
Как свидетельствуют карты боевых действий в Украине, угроза захвата Мариуполя весьма серьезна.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-