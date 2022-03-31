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Союзники путина сбежали с войны в Украине: разгорается скандал

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Осетинских солдат перебросили вероятно из-под Цхинвала Новость обновлена 31 марта 2022, 09:06
Осетинских солдат перебросили вероятно из-под Цхинвала

Даже боевики не хотят ввязываться в российский военный провал

Псевдогосударство, организованное россией на территории Грузии, Южная Осетия, флаг которой заметили еще почти неделю назад в оккупированном Мелитополе, фактически официально признала, что часть их военного контингента не захотела воевать в Украине.

Об этом написал "экс-президент Южной Осетии" Эдуард Кокойты. Бывший глава осетинских боевиков не сообщил, сколько солдат решили вернуться домой, но заявил, что никто не имеет право осуждать их за трусость.

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Он также призвал родственников сбежавших не выходить на протесты, якобы "ребят" в обиду не дадут. Кокойты заявил, что в Украине сейчас находятся сотне осетинских боевиков.

Причины саботажа войны россии против Украины и возвращения прямо не называются, но согласно словам Кокойты проблема была в "организации их участия". О перебросе военных из Южной Осетии и Абхазии для помощи разбитым российским частям, накануне сообщил украинский Генштаб.

Ранее "Телеграф" писал, что "республика" на территории Грузии заявила, что хочет стать частью россии.

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#Россия #Южная Осетия #Боевики
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